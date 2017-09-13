Председатель Житомирской ОГА Гундич назначил новую начальницу отдела кадровой работы аппарата

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич назначил нового руководителя отдела кадровой работы аппарата Житомирской ОГА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, с 14 сентября на должность начальника отдела кадровой работы аппарата облгосадминистрации назначена Анна Семенчук.

«Назначить Семенчук Анну Федоровну на должность начальника отдела кадровой работы аппарата Житомирской областной государственной администрации как победителя конкурса со сроком испытания три месяца с должностным окладом согласно штатному расписанию с 14 сентября 2017 года», – говорится в документе.

До этого начальником отдела кадровой работы аппарата облгосадминистрации работала Алла Радаева.