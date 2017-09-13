"Исчезновение" Саакашвили: адвокат не знает о его местонахождении, пределы Львовской области он не покидал

Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы.

Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал, передает ТСН.

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Как сообщали СМИ, охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля.

Охранники ответили, что политик уехал по делам. Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.