Тимошенко поручила разобраться с Гидрометцентром

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение безотлагательно проанализировать ситуацию, связанную с продолжением аренды Украинским гидрометеорологическим центром здания в Киеве по ул. Золотоворотской, 6-б, и принять действенные меры для обеспечения надлежащего функционирования этого центра.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Поручение адресовано и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрию ПАРФЕНЕНКО, председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ, министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ, министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиру ШАНДРЕ.

Адресаты поручения должны доложить правительству о его выполнении до 30 апреля.

По данным Управления, поручение сформировано на основании обращения заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО к генеральному прокурору и премьеру о неправомерности действий киевской власти (одностороннее, без своевременного предупреждения расторжение соглашения с Гидрометцентром об аренде помещения).

Как сообщал УНИАН, Н.ТОМЕНКО призывал генпрокурора и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг обеспечения нормальной работы Украинского гидрометцентра в связи с намерением киевской власти передать помещение по улице Золотоворотской, 6-б, новому владельцу.

По данным Н.ТОМЕНКО, в этом доме и смежном доме по улице Золотоворотской 6-в, размещается единый производственный комплекс Укргидрометцентра. Первое строение относится к коммунальной собственности, а второе – к государственной. Решением Киевского городского совета дом по улице Золотоворотской 6-б, был передан в собственность другому субъекту.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Гидрометцентр, который на протяжении десятков лет официально арендовал дом, даже не был заблаговременно предупрежден о намерении прервать договор аренды, и поставлен в известность об этом решении. Соответствующая информация поступила в Гидрометцентр лишь в марте этого года вместе с требованием освободить занимаемое помещение.

Вице-спикер также отметил, что при принятии соответствующего решения Киевсовет нарушил требования статьи 17 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» и проигнорировал ряд требований Закона Украины «О гидрометеорологической деятельности».