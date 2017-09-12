В ООН следят за ситуацией вокруг Саакашвили

В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией, сложившейся вокруг экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию Украины, несмотря на лишение его украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила сегодня в Киеве во время презентации доклада относительно ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2017 года.

"Что касается господина Саакашвили, мы как составляющая часть системы ООН, знаем об этом деле, и другие агентства ООН особо отслеживают детали", - сказала Фрейзер.

Других подробностей она не сообщила.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

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Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.