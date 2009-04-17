Напряжение в Раде спало

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, которая начнется 12 мая, рассмотрит вопрос о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его акциями телеканала «Интер», и приведет к присяге трех членов Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций.

В.ЛИТВИН сообщил, что фракция БЮТ продолжает настаивать на создании ВСК по “Интеру”. В то же время профильный комитет ВР еще не рассмотрел соответствующий проект постановления, и поэтому вопрос о создании ВСК будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.

В.ЛИТВИН заметил, что для принятия решения о создании комиссии необходимо 150 голосов, и поэтому, скорее всего, она будет создана.

Кроме того, еще одной причиной блокирования работы ВР был вопрос о приведении к присяге трех членов ВСЮ. В.ЛИТВИН заметил, что эти члены были избраны съездом судей и должны были быть приведены к присяге на протяжении двух месяцев, но возникла определенная коллизия, поскольку этот срок истек. В связи с этим была достигнута договоренность, что ВР примет проект закона, которым отменяется этот срок, и аналогичные изменения будут внесены постановлением к регламенту ВР.

Также В.ЛИТВИН поставил на голосование вопрос о приведении к присяге трех членов ВСЮ, о чем договорились участники заседания Согласительного совета. Это предложение поддержали 225 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале. В связи с этим председатель ВР заметил, что данный вопрос вместе с принятием необходимых решений будет приниматься на следующей пленарной неделе.