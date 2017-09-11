Унижение Украины: Геращенко прокомментировала прорыв Саакашвили украинской границы

Действия экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, его сторонников, а также политиков и общественных деятелей на пункте пропуска "Шегини" является ударом по Украинскому государству и его границам.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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"Сегодняшнее действо - это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война", - говорится в сообщении.

Геращенко выразила разочарование из-за того, что люди, "которые кричали о своей любви к Украине, смели так унизить страну".

"Прорыв украинской границы, пересечение его без пограничного досмотра - это преступление. Тем более, когда такое совершают нардепы. Лучше бы они на восточных границах свою удаль показывали, но там их не видно, на фронте они не бывают", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

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Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».