Захваченные РФ украинские буровые установки в Черном море охраняют вооруженные люди

Захваченные Россией в 2014 году украинские буровые установки в Черном море охраняют вооруженные люди.

Как говорится в материалах пресс-службы прокуратуры Автономной республики Крым, следственным органом осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользование участком недр.

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"В четверг, 7 сентября 2017 года, прокурорами прокуратуры Автономной Республики Крым с участием оперативного работника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, представителей ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», НАК «Нафтогаз Украины», экипажа корабля морской охраны Государственной пограничной службы Украины «Григорий Куропятников» осуществлен выход в северо-западную часть Черного моря в районы Одесского, Голицынского, Штормового, Архангельского газовых месторождений, где осуществлен визуальный осмотре ние 4 самоподъемных плавучих буровых установок «Петр Годованец», «Украина» («Независимость»), «Сиваш», «Таврида», 6 морских стационарных платформ «Штормовая-17», «МСП-2», «МСП-4», «МСП-5», «МСП-7», «МСП-18», 5 блок-кондукторов № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 и морского буксира «Центавр», - говорится в сообщении.

"В ходе осмотра установлено, что на всех указанных объектах находятся вооруженные люди. На двух самоподъемных плавучих буровых установках «Петр Годованец», «Украина» («Независимость») изменено название на «Крым-1», «Крым-2». Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках «Крым-2», «Сиваш» поднят флаг Российской Федерации», - отметили в прокуратуре.

Также сказано, что на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа.

В прокуратуре напомнили, что самоподъемные плавучие буровые установки приобретены за денежные средства публичного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в размере более 11 млрд 655 млн гривен.

Как известно, на основании ходатайств прокуратуры АР Крым и следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, следственными судьями Приморского районного суда города Одессы вынесены решения о наложении ареста на 27 судов, 4 самоподъемные плавучие буровые установки и на 33 нежилых помещения ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», которые незаконно присвоены на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.