Тимошенко вовремя спряталась за президентское вето? (голосование в ВР)

Верховная Рада сегодня провалила голосование относительно преодоления президентского вето на законопроект "О мерах по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в сфере социальной защиты, оплаты труда и занятости населения", которым, среди прочего предусматривалось установление минимальной заработной платы на уровне, не ниже прожиточного для работоспособных лиц. Законопроект был внесен четырьмя нашеукраинцами: Вячеславом Кириленко, Ксенией Ляпиной, Владимиром Вязивским и Николаем Кульчинским.

За преодоление вето парламенту удалось насобирать лишь 216 голосов (при необходимых 300). А предложенные Президентом три поправки набрали 204, 18 и 11 голосов соответственно, поэтому даже с президентскими правками законопроект не может вступить в силу.

Интересно, что ПР отдала за законопроект 160 голосов из 176 возможных. Причем среди тех, кто высказался против, вдруг оказались такие известные борцы за права народа как Николай Азаров, Анна Герман и Елена Лукаш. Кинах не голосовал, Черновола вообще не было в зале во время рассмотрения этого законопроекта.

Но самый большой сюрприз преподнесла фракция БЮТ - ни одного голоса за повышение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.

Из 72 нунсовцев кнопку “за” нажали 9 нардепов: Юрий Грымчак, Александр Бобылев, Николай Катеринчук, Кирилл Куликов, Владимир Стретович, Александр Омельченко, Иван Сподаренко, Сергей Харовский и Виктор Шемчук.

Коммунисты и фракция блока Литвина единогласно поддержали бюджетную новацию.

Напомним, что претензии Виктора Ющенко к законопроекту сводились к тому, что фактически предлагалось предоставить Кабмину возможность в ручном режиме устанавливать должностные оклады для сотрудников бюджетных учреждений. Да еще и по результатам выполнения Государственного бюджета только за январь-апрель, то есть без учета прогноза на следующие месяцы. К тому же обеспокоенность Президента вызывало то, что для такого существенного перераспределения средств законопроект не предусматривал внесения изменений в госбюджет. По подсчетам Ющенко, речь идет о дополнительном увеличении расходов в размере 29,5 миллиардов гривен, причем законопроект не предлагал никаких дополнительных источников покрытия этой суммы.