Ющенко принял Святое Причастие
11:59, 16 апреля 2009Политика
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Президент принял участие в богослужении
Сегодня, в Чистый четверг, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в богослужении, которое состоялось утром во Владимирском кафедральном соборе Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по христианской традиции В.ЮЩЕНКО принял Святое Причастие.
Службу и литургию отслужил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ.
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