Ющенко принял Святое Причастие

Президент принял участие в богослужении

Сегодня, в Чистый четверг, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в богослужении, которое состоялось утром во Владимирском кафедральном соборе Киева. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по христианской традиции В.ЮЩЕНКО принял Святое Причастие. Службу и литургию отслужил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter