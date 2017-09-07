Порошенко рассказал, сколько переименовали городов и похоронили памятников Ленину в эпоху декоммунизации

За три года декоммунизации было убрано более тысячи трехсот памятников Ленину. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте Украины.

«За три года мы провели декоммунизацию. Наконец на 26 году независимости. Были переименованы 32 города, 25 районов, в общей сложности - почти тысяча населенных пунктов», - отметил он.

Президент подчеркнул, что только памятников Ленину «было убрано более тысячи трехсот».

Глава государства добавил, что государство официально признало и увековечило украинское национально-освободительное движение, включая Украинскую повстанческую армию.

«Наконец, на 26 году. И День защитника Украины мы отмечаем не 23 февраля, а наш праздник - 14 октября», - сказал Порошенко.