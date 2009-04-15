Саакашвили: протесты грузин вызваны экономическими проблемами

Протест со стороны рядовых грузин вызван в основном экономическими проблемами, заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ сегодня на встрече с населением региона Самцхе Джавахети, где открывалась новая газовая магистраль .

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», он сказал: «Я хорошо понимаю большинство участников акций, социальное положение которых очень сложное».

М.СААКАШВИЛИ отметил: «Политики должны бороться не за кресла, мы должны бороться и работать вместе, чтобы помочь народу. Должности и кресла не будут иметь никакого значения, если мы этого не сделаем».

Президент подчеркнул, что выход Грузии из политического кризиса заключается в единстве и спокойствии.

Как сообщал УНИАН, с 9 апреля оппозиция проводит в Тбилиси массовые акции с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ, пикетируя здания парламента, президентской резиденции, Общественного телевидения и Госканцелярии.