Украинская сторона ждет от РФ ответа насчет обмена заложников по формуле "309 на 87"

Украинская сторона в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ждет ответа от представителей Российской Федерации на предложения об обмене заложников по формуле «309 на 87».

Об этом представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляли также Виктор Медведчук, и эксперты СБУ и Валерия Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о безотлагательном освобождении заложников. Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает удержание 87 украинцев из списка 144", - отметила Геращенко.

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"Мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки. Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие Минских соглашений, поэтому это неприемлемо... ", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября представитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых ОРДЛО.

Советник руководителя СБУ Юрий Тандит подтвердил, что 6 сентября в Минске участники ТКГ по Донбассу обсуждать детали большого обмена заложниками.