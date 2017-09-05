Украинская сторона заявила о готовности к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников на Донбассе

Представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркивает, что Украина готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно заявления спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука о том, что Украина готова обменять 309 разыскиваемых боевиками человек на 87 украинских граждан, и может ли это вопрос рассматриваться завтра в Минске на заседании ТКГ.

"Весь последний год ключевая тема всех заседаний гуманитарной группы - это освобождение заложников. И Украина давно готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что сегодня на временно оккупированных территориях террористы незаконно удерживают 144 украинцев - гражданских и военных.

Геращенко добавила, что украинской стороне известно о месте содержания 87 из 144 заложников.

В то же время она подчеркнула, что представители боевиков в последние несколько месяцев шантажом требуют от Украины включить в список на освобождение 43 человек, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям на Донбассе. В частности, бывших "беркутовцев", а также преступников, причастных к совершению терактов в Харькове, Одессе и Тернополе.

Геращенко подчеркнула, что представители Украины будут требовать официального подтверждения мест содержания всех 144 украинских заложников.

"Мы будем требовать их освобождения быстрее... Украинская сторона готова все сделать для того, чтобы в ближайшее время произошло освобождение", - подчеркнула она.

На уточняющий вопрос, действительно ли Украина предложила обмен заложниками в формате 87 на 309, Геращенко сказала: "Мы работаем... Я никогда не комментирую перед работой группы, что может помешать ее работе завтра".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонний контактной группе Виктор Медведчук заявил, что украинская сторона предложила террористам рассмотретьвопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых «ОРДЛО».