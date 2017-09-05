Порошенко о принятии нового закона об образовании: рад, что нам это удалось

Президент Украины Петр Порошенко считает, что принятие новой редакции закона «Об образовании» дает ключ к будущему Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Образование – это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции закона «Об образовании» дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали», - отметил он и добавил: «Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования это мощный толчок и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украина».

Порошенко добавил, что новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев – компетентных, патриотичных, открытых к миру.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввели 12-летнее среднее образование.