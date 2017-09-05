Лишь немногие миротворческие миссии завершаются реальным установлением мира - военный эксперт

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник убежден, что заявление президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе обусловлено его желанием победить в войне с Украиной, поэтому Россия будет пытаться использовать идею миротворческой миссии в собственных интересах.

Об этом военный эксперт заявил в комментарии УНИАН.

«Что касается заявления о миротворцах. Главное, что следует понимать, - это то, что логика действий российского президента и руководства в целом продиктована не попыткой урегулировать конфликт, а попыткой достичь победы в этом конфликте, собственно ради чего эта война и была затеяна, начиная с Крыма и заканчивая Донбассом», - сказал Мельник.

«Поэтому именно в этом контексте мы должны воспринимать такие инициативы российского руководства. Это не значит, что мы должны категорически становиться в оппозицию к таким инициативам, но нужно быть очень внимательным, нужно иметь собственный план, свое видение того, какой должна быть эта миротворческая миссия, ее формат, мандат для того, чтобы не дать России использовать идею миротворческой миссии в собственных интересах», - отметил Мельник.

Читайте такжеМы получили войну, безработицу и отсутствие перспектив: жители Донбасса разочаровались в "русском мире"

По мнению эксперта, Украина сейчас попадает в неприятную ситуацию, поскольку, с одной стороны, инициатива о миротворцах постоянно исходила от неё, и пытаться отрицать или категорически противодействовать ей только потому, что эту инициативу пытается перехватить президент РФ Путин, было бы нелогично и непонятно для международных партнеров Украины.

По его словам, ситуация качественно изменилась в пользу признания украинской позиции, но процесс остается не завершённым, и Россия на сегодняшний день не признана страной-агрессором.

«Нужно выработать четкий план, алгоритм действий Украины относительно реализации такой идеи. В частности, статус России как агрессора до конца не формализован и не определен. Россия участвует в «нормандском формате» не как сторона конфликта, а в качестве посредника. Поэтому для того, чтобы ставить идею о развертывании миротворческой миссии на Генассамблее, должен быть завершен процесс прежде всего на национальном уровне. У нас есть ряд законов, заявлений, постановлений, но при этом всём России все-таки оставили возможность отрицать ее участие как стороны конфликта на Донбассе», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Россия по-прежнему настаивает на том, что на Донбассе нет российских войск и что это «внутренний конфликт», «гражданская война», а не межгосударственный конфликт.

«Введение миротворцев на Донбасс не является нереальным, но вопрос в том, насколько эта миссия, ее мандат и состав будут соответствовать декларируемым целям. В любом случае это может быть шаг к прекращению кровопролития, но наступит завтра, когда эта миссия будет оттуда выходить, что Украина получит? Не будут ли подорваны перспективы Украины как суверенного государства на десятки лет вперед? На сегодняшний день почти 100 миротворческих миссий в мире действует, некоторые из этих миссий продолжаются более 60 лет. Только немногие миссии завершаются реальным установлением мира и урегулированием конфликта. Миротворческая миссия не является панацеей, и как правило, она приводит к замораживанию конфликта», - резюмировал Мельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Читайте такжеЗаявление Путина о миротворцах на Донбассе назвали искажением инициативы Порошенко

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, «вполне уместно». «Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находиться на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» заявил о необходимости введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН. «Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Всё упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.