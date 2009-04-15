Полку Нашей Украины прибыло

Сегодня, 15 апреля, Роман БЕССМЕРТНЫЙ написал заявление о вступлении в Народный Союз «Наша Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

«Исполнять обязанности председателя исполкома и при этом не быть в партии - это не правильно по отношению к людям, с которыми я планирую работать», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, «все партии переживают взлеты и падения, сейчас в «Нашей Украине» не лучшие времена».

Сегодня исполняющий обязанности председателя Центрального исполкома партии планирует провести совещание председателей исполкомов НСНУ. В ходе заседания будет обсуждено организационное состояние «Нашей Украины».