Тимошенко выгнала министра с заседания правительства

Премьер Юлия Тимошенко выгнала с заседания Кабмина в среду министра экологии Георгия Филипчука из-за невыполнение ее поручения.

Во время вступительного слова Тимошенко сообщила, что здание правительства пикетируют представители крымско-татарского народа, и для решения их вопросов она накануне поручила Филипчука встретиться с ними.

"Вы лично встретились с митингующими?", - обратилась она к Филипчуку.

В ответ министр в течение 5 минут объяснял, что вопрос находится на контроле у двух его заместителей.

Недовольная ответом, Тимошенко приказала Филипчуку прямо во время заседания выйти из зала и переговорить с митингующими.

"Потом, как встретитесь с людьми, вернетесь на заседание правительства", - сказала она.

Обращаясь к министру, премьер возмутилась, что он проигнорировал ее поручение.

"С 5 ноября вы должны были возглавлять рабочую группу. Сегодня люди стоят под правительством. Вчера я дала поручение вам лично встретиться с ними. Вы считаете, что можно не выполнять поручения премьера и перепоручать их десятым заместителям?!", - возмутилась она.

"Может, у вас времени нет встречаться? И вы хотите, чтобы премьер встречалась?!", - добавила Тимошенко.

После этого Филипчук встал и покинул заседание правительства.

Украинская правда