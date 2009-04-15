Тимошенко выгнала министра с заседания правительства
Филипчук не выполнил поручение
Премьер Юлия Тимошенко выгнала с заседания Кабмина в среду министра экологии Георгия Филипчука из-за невыполнение ее поручения.
Во время вступительного слова Тимошенко сообщила, что здание правительства пикетируют представители крымско-татарского народа, и для решения их вопросов она накануне поручила Филипчука встретиться с ними.
"Вы лично встретились с митингующими?", - обратилась она к Филипчуку.
В ответ министр в течение 5 минут объяснял, что вопрос находится на контроле у двух его заместителей.
Недовольная ответом, Тимошенко приказала Филипчуку прямо во время заседания выйти из зала и переговорить с митингующими.
"Потом, как встретитесь с людьми, вернетесь на заседание правительства", - сказала она.
Обращаясь к министру, премьер возмутилась, что он проигнорировал ее поручение.
"С 5 ноября вы должны были возглавлять рабочую группу. Сегодня люди стоят под правительством. Вчера я дала поручение вам лично встретиться с ними. Вы считаете, что можно не выполнять поручения премьера и перепоручать их десятым заместителям?!", - возмутилась она.
"Может, у вас времени нет встречаться? И вы хотите, чтобы премьер встречалась?!", - добавила Тимошенко.
После этого Филипчук встал и покинул заседание правительства.