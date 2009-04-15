Янукович собирает своих министров
10:53, 15 апреля 2009Политика
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Планируются брифинги
В четверг, 16 апреля, под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание оппозиционного правительства.
Заседание начнется в 14.30 по адресу: ул. Грушевского 18/2, комн. 11, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
В рамках заседания планируются брифинги министров оппозиционного правительства для представителей СМИ.
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