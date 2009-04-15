Кто фальсифицировал выборы в Тернополе?

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ считает заявления министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о фальсификации результатов выборов в Тернопольский облсовет попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе. В своем заявлении, обнародованном на официальном сайте облгосадминистрации, Ю.ЧИЖМАРЬ выразил уверенность, что Ю.ЛУЦЕНКО “должен был бы оставить демагогию и принять конкретные меры для того, чтобы выявить факты фальсификации, на которые он намекает”.

Председатель Тернопольской облгосадминистрации подчеркнул, что подавляющее большинство политических сил, в том числе и местная организация “Народной самообороны”, члены которой принимали участие в избирательных гонках в Тернопольской области, не зафиксировали существенных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов. “Поэтому для меня непонятно желание отдельных политиков, в том числе и Юрия Виталиевича (ЛУЦЕНКО), развивать тему якобы фальсификации тернопольских выборов. Тернопольский областной совет наконец начал полноценно работать, сформированы комиссии, избран руководящий состав совета. Зачем вносить суматоху и распространять непроверенную информацию? Государственный служащий, да еще и такого высокого ранга, как министр, должен оперировать фактами, а не слухами или собственными ощущениями”, – заявил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он высказал предложение руководству Министерства внутренних дел Украины в сжатые сроки создать специальную комиссию, которая проверит ход избирательной кампании в Тернопольской области, даст оценку деятельности субъектов избирательного процесса и работе органов внутренних дел. По мнению Ю.ЧИЖМАРЯ, министр МВД должен был бы взять это дело под свой личный контроль и только после выводов комиссии делать заявления на тему соблюдения законодательства во время проведения 15 марта внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2009 года, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО пообещал проверить, не было ли фальсификаций на выборах в Тернопольский областной совет. “Я вам даю гарантию, что мы сверим списки избирателей, которые получили бюллетени, и их подписи сверим с подписями в паспортных столах. Мы увидим ответ на это “тернопольское чудо” Партии регионов, партии «Единый центр» и иже с ними”, – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.