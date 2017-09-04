Совет ЕС 14 сентября утвердит введенные из-за вторжения в Украину санкции против России – дипломат

Совет Европейского Союза 14 сентября утвердит решение о санкциях для 153 человека и 40 компаний из-за их ответственности за действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, решение будет утверждено в рамках заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел без обсуждения пунктом А - по письменной процедуре. Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

До этого решение должно быть одобрено Комитетом постоянных представителей стран ЕС (COREPER), первое заседание которого запланировано на 6 сентября, а второе - на 13. Ожидается, что санкции будут продлены еще на полгода.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

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Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. Последний раз такое решение было принято 13 марта этого года. Тогда из списка были исключены двое умерших - бывший «премьер-министр» «ЛНР» Геннадий Цыплаков, который в сентябре 2016 года покончил жизнь самоубийством, а также террорист из группировки «Сомали» Арсений Павлов «Моторола», которого в октябре того же года подорвали в лифте дома, в котором он жил в Донецке.

В то же время, 4 августа этого года список был расширен из-за скандала с поставками турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Крым. В список включили трех россиян и три компании. В частности, санкции были применены к заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову, директору департамента Министерства энергетики РФ Евгению Грабчаку и генеральному директора OOO "VO TPE" Сергею Топор-Гилке. Список компаний пополнился ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ООО «Интеравтоматика».

В список, который был утвержден в 2014 году, входят так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, другие псевдодолжностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев и др. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк и др.