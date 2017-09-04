На этой неделе США и Украина проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечено, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября.