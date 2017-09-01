День уважения героям Небесной сотни: в МИД прокомментировали вступление в силу Соглашения об ассоциации

В Министерстве иностранных дел Украины назвали вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом днем уважения героев Небесной сотни.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Читайте такжеНеобратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок ЕС: Порошенко о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

"Мы это сделали! Знаковый день. 1 сентября 2017 года - Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме. Украина - это Европа", - написала Беца.

"Это также день нашей уважения героев Небесной сотни и миллионов украинцев, отстаивающих свободу и европейские ценности", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: она способствует углублению политических отношений, более тесным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Поскольку она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.