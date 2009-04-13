После Пасхи Тимошенко приедет во Львов

На 23 апреля запланирован приезд премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО во Львов, где она намерена лично выяснить ситуацию с выплатой работникам ООО «Львовские автобусные заводы» задолженностей по заработной плате.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ, председатель Львовской областной организации всеукраинского объединения «Батьківщина» Иван ДЕНЬКОВИЧ.

Он уточнил, что на данное время программа рабочей поездки премьер-министра во Львовскую область уточняются, однако, по его данным, «во время приезда Ю.ТИМОШЕНКО лично намерена разобраться с ситуацией на «ЛАзе», ведь во Львове не прекращаются акции протеста трудового коллектива «ЛАЗа», которому до сих пор не выплатили долги по зарплате, несмотря на неоднократные обещания владельца предприятия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в ходе рабочей поездки главы правительства во Львовскую область также планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров и Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 26 марта прокуратура Львова возбудила уголовное дело в отношении директора ООО «Львовские автобусные заводы» за преднамеренную невыплату заработной платы работникам завода (по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины) и за преднамеренное уклонение служебными лицами предприятия платить страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, что привело к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в особо крупных размерах (по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212-1 УК Украины).

В тот же день был задержан директор ООО «Львовские автобусные заводы» Сергей ЧЕЛЯПИН. В отношении него Сыхивский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Председатель наблюдательного совета ООО «ЛАЗ» Игорь ЧУРКИН заверял, что долг по зарплате в размере около 3 млн. грн., будет выплачен рабочим ориентировочно до 19 апреля.