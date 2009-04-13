Кабмин дал Зинченко допуск к гостайне
14:35, 13 апреля 2009Политика
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В соответствии с распоряжением Кабмина от 8 апреля 2009 г. №364-р, текст которого размещен на официальном веб-портале правительства, А.ЗИНЧЕНКО имеет допуск для работы с информацией, имеющей степени секретности “Особой важности”, “Совершенно секретно” и “Секретно”.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля с.г. Кабинет министров назначил А.ЗИНЧЕНКО председателем НКАУ.
Одновременно А.ЗИНЧЕНКО является депутатом Киевского городского совета и возглавляет в нем фракцию БЮТ.
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