Евросоюз должен учитывать не только стремления Украины, но и достижения на пути к членству - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Европейский Союз должен учитывать не только стремления Украины, но и достижения на пути к членству в ЕС.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"У Западных партнеров своя политическая программа. И конечно, что она не очень касается украинской политической программы. У нас есть свой интерес и мы должны его защищать. Но для того, чтобы мы могли его защищать, нам надо иметь все основания и все доказательства того, что Европейский Союз должен осознать не только наши стремления, но и наши достижения", - заявила дипломат.

Как сообщал УНИАН, 29 августа на конференции послов Европейского Союза президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

«В мире сейчас идет 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это ни то и ни другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.

После этого представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Еврокомиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности, и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Как известно, 24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дорога у Украины одна - широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и НАТО. По словам президента, «на 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу по ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора».

«Но есть такая поговорка: "Собака лает, ветер носит, а караван (наш украинский караван) - идет". 1 сентября Соглашение вступает в силу и становится для нас «дорожной картой» реформ. А дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, который ведет членству в Европейском Союзе и НАТО», - добавил глава государства.

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Кроме того, 26 августа во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев Порошенко заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

«Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО», - сказал президент.