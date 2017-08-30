Россия учениями в Беларуси предупреждает Запад, чтобы он не вмешивался в военные авантюры Кремля - Турчинов

Российская Федерация проведением совместных с Беларусью учений «Запад-2017» хочет предупредить западные страны, чтобы те не вмешивались в новые военные авантюры Кремля на территориях таких независимых государств, как Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Он считает, что необходимо оценивать такие учения объективно.

"Такая огромная армада, которая создается во время этих учений, эта совместная группировка, такой колоссальный ресурс, который расходуется на эти учения - я приведу пример - только железнодорожных платформ, которые задействованы в этих учениях, более 7000 для переброски войск и т.д.", - подчеркнул Турчинов.

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"Безусловно, просто выбрасывать колоссальный ресурс, чтобы только щеголять своими достижениями, пожалуй, это глупо. Поэтому Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной войны, масштабной войны в Европе, и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы не вмешивался в новые авантюры, в том числе, военные авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран", - подчеркнул Турчинов.

"Мы не исключаем, что часть вооружения и военных могут остаться на территории Беларуси, могут быть созданы новые военные базы, но мы сможем это констатировать только после того, как эти учения будут завершены", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны России заверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.