В Харькове сильно избили депутата от "Самопомочи"

В Харькове избили депутата Харьковского облсовета от "Самопомочи" Дмитрия Булаха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

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"Только что под подъездом своего дома был сильно избит Дмитро Булах депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, депутат Николаевского горсовета Дмитрий Жвавый утром 30 августа заявил, что обнаружил в своей машине бомбу.