Партия регионов не устает требовать от Кабмина антикризисную программу

Партия регионов в который раз требует от Кабинета министров предложить Украине действенную национальную антикризисную программу.

Созданная депутатской фракцией Партии регионов рабочая группа под руководством Николая АЗАРОВА сделала анализ причин кризиса в Украине, сформулировала требования к антикризисной программе и определила пути преодоления финансово-экономического кризиса, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Разработчики документа убеждены, что неприемлемым является то, что уже полгода Украина, получая тяжелейшие удары кризиса, существует без какой-либо правительственной программы преодоления негативных тенденций.

«Власть в Украине действует бессистемно, некомпетентно, порождая, таким образом, новые этапы кризиса», - отмечают в Партии регионов.

Н.АЗАРОВ констатирует, что ни в одном из правительственных документов нет правдивого анализа макроэкономической ситуации, оценки рисков и стоимостной оценки планов и их ожидаемого результата.

Члены рабочей группы Партии регионов особо подчеркнули, что антикризисная программа должна приниматься вместе с изменениями к бюджету на 2009 год, учитывающими организационное и ресурсное обеспечение антикризисных мероприятий.

«В противном случае кризисные явления в экономике и социальной сфере лишь углубятся», - прогнозируют в Партии регионов.