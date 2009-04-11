Участники митинга в Крыму требовали объединения Украины с РФ и Беларусью

Сторонники Коммунистической партии Украины и партии «Союз левых сил» сегодня на митинге в Симферополе потребовали создания союза Украины с Российской Федерацией и Беларусью и защиты конституционных полномочий Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в проходившей на центральной площади города акции приняли участие около тысячи человек, по данным организаторов – пять тысяч.

Люди вышли на митинг с флагами КПУ, СЛС, Блока Грача «За новый Крым» и транспарантами: «Нет антиконституционным действиям Ющенко!», «Руки прочь от Конституции Крыма!», «С Россией – навеки!».

Центральная власть Украины «грубо попирает» конституционные полномочия автономии, поэтому нужно встать на их защиту, заявил лидер крымских коммунистов, народный депутат Леонид ГРАЧ. Он также сказал о необходимости начать борьбу за создание союза РФ, Украины и Белоруссии. «Надо начать активную борьбу за то, чтобы создать союзное государство», – отметил коммунист.

Лидер СЛС Василий ВОЛГА подчеркнул необходимость создания «большого количества судебных прецедентов», в которых будет использоваться текст Конституции Крыма. «Когда будет наработана прецедентная подушка, то это упросит работу по защите Автономной Республики Крым», - сказал В.ВОЛГА.

Участники акции заявили о сборе более 1,5 млн. подписей под требованием Всекрымского вече о защите конституционных прав автономии (население АРК составляет более 1,9 млн. человек).

Митингующие потребовали от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьера Юлии ТИМОШЕНКО, председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО обеспечить «незамедлительное выполнение» Конституции Крыма.

«Мы обращаемся к Совету Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, руководству стран «Большой восьмерки» с просьбой поддержать наши законные требования и оказать воздействие на власти Украины, потребовав от них восстановления законности и безусловной реализации конституционных полномочий Автономной Республики Крым», – отмечается в принятом на митинге обращении.

Как сообщал УНИАН, 19 января Всекрымское вече потребовало от высшего руководства страны обеспечить реализацию основных положений крымской Конституции, являющейся неотъемлемой частью украинского законодательства.