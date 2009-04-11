Крымские организации КПУ и СЛС создали «Блок Грача»

Крымские республиканские организации Коммунистической партии Украины и партии «Союз левых сил» создали «Блок Грача».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе заявили лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ и руководитель партии «Союз левых сил» Василий ВОЛГА.

«Мы сегодня перед вами, вместе с Василием Александровичем (ВОЛГОЙ), объявляем о политической помолвке, а юридически, в свое время, мы ее оформим», – сказал главный коммунист Крыма.

По его словам, блок открыт и для других левых сил. «Мы открыты для всех других, но весь вопрос в том, что те, кто хотел бы прийти и поторговать на русском (языке), на любви к Пушкину, на том, что они как бы пророссийски настроены, а ходить под флагами других партий – не пройдет! Сюда будет отбор только тех, которые действительно стали на позицию и от нее не откажутся», – подчеркнул Л.ГРАЧ.

Коммунист утверждает, что руководство КПУ позитивно воспринимает создание «Блока Грача». «Мы давным-давно говорим о том, что левым нужно объединиться, а мы с Василием Александровичем (ВОЛГОЙ) показали то, что мы не просто говорим, а пошли дальше. Было бы хорошо, чтобы такое явление (создание блока левых сил) стало закономерностью во всех других регионах Украины», – сказал Л.ГРАЧ.

«Мы думаем, что объединение «Блок Грача» пройдет достаточно серьезно, триумфально по Крыму, и это будет мощнейшим сигналом к объединению всех левых сил Украины», – заявил со своей стороны лидер СЛС.