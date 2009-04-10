Украина подписала в Ашхабаде ряд текущих документов СНГ

Украина приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось сегодня в Ашхабаде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в заседании приняли участие делегации 11 государств - участников. Делегацию Украины возглавлял и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО.

На заседании выступил Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, который отметил важность углубления экономического взаимодействия в рамках Содружества.

В ходе заседания Украиной подписано решение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел государств - участников СНГ, об объявлении 2010 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о порядке изготовления единой юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и т.п.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел состоялись встречи главы делегации Украины и посла Украины в Туркменистане Виктора МАЙКО с Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ и заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Б.ИСЛАМОВЫМ, во время которых обсуждался пакет актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в октябре 2009 года в Кишиневе.