Томенко: есть ли жизнь после кредита МВФ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что власть и оппозиция должны обнародовать, какие действия будут осуществляться для преодоления кризиса после получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в интервью телеканалу “Рада”.

«Украина, наконец, должна услышать ответ, есть ли жизнь после получения кредита Международного валютного фонда», - сказал заместитель председателя ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, создается впечатление, что весь интеллектуальный переговорный потенциал украинской власти направлен на получение очередного транша кредита МВФ.

Вице-спикер выразил убеждение, что переговоры - это «важное тактическое задание в борьбе с финансово-экономическим кризисом, но пора уже дать ответ на вопрос, какими будут действия власти и оппозиции после получения следующего транша кредита Международного валютного фонда».

Н.ТОМЕНКО отметил, что не только Программа деятельности правительства, но и стратегия действий Президента Украины, Верховной Рады и оппозиции по выходу из кризиса должны быть формализованы на протяжении следующей пленарной недели.