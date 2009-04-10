У Тимошенко и Путина состоялся телефонный разговор

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО в телефонном разговоре обсудили возможные новые сроки проведения межгосударственных консультаций на уровне глав правительств двух стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"В ходе беседы обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Украины, итоги состоявшейся на днях встречи министров энергетики двух стран, а также возможные новые сроки проведения отложенных ранее межгосударственных консультаций на уровне председателей правительства двух стран", - сказал Д.ПЕСКОВ.