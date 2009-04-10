У Тимошенко и Путина состоялся телефонный разговор
10:41, 10 апреля 2009Политика
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Договаривались о встрече
Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО в телефонном разговоре обсудили возможные новые сроки проведения межгосударственных консультаций на уровне глав правительств двух стран.
Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ сегодня журналистам, передает РИА «Новости».
"В ходе беседы обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Украины, итоги состоявшейся на днях встречи министров энергетики двух стран, а также возможные новые сроки проведения отложенных ранее межгосударственных консультаций на уровне председателей правительства двух стран", - сказал Д.ПЕСКОВ.
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