Ющенко рассказал Алиеву, чего ожидает от саммита в Праге
На программу выделено 600 млн. евро
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Пражский саммит должен сформулировать цели проекта Европейского Союза «Восточное партнерство».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.
Президент Украины сказал, что вопросу проекта «Восточное партнерство» во время переговоров в Баку было уделено особое внимание. По его мнению, задачей ближайшего саммита, который состоится 7 мая в Праге, будет «сформулировать на перспективу не только режим диалога 6 стран, но и поставить ясные цели и задачи этого проекта».
По словам В.ЮЩЕНКО, этот проект должен давать видение 6-ти странам сначала в отраслевых, региональных измерениях, а затем «давать более сильные и мощные позывы относительно наших исторических перспектив».
Как сообщал УНИАН, 20 марта Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) окончательно утвердил программу “Восточное партнерство”, направленную на усиление отношений со странами – восточными соседями ЕС.
В целом на реализацию программы на период с 2009 по 2013 годы выделено 600 млн. евро для всех шести стран, которые подпадут под действие этой программы: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.
Саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.