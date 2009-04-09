Ющенко рассказал Алиеву, чего ожидает от саммита в Праге

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Пражский саммит должен сформулировать цели проекта Европейского Союза «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Президент Украины сказал, что вопросу проекта «Восточное партнерство» во время переговоров в Баку было уделено особое внимание. По его мнению, задачей ближайшего саммита, который состоится 7 мая в Праге, будет «сформулировать на перспективу не только режим диалога 6 стран, но и поставить ясные цели и задачи этого проекта».

По словам В.ЮЩЕНКО, этот проект должен давать видение 6-ти странам сначала в отраслевых, региональных измерениях, а затем «давать более сильные и мощные позывы относительно наших исторических перспектив».

Как сообщал УНИАН, 20 марта Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) окончательно утвердил программу “Восточное партнерство”, направленную на усиление отношений со странами – восточными соседями ЕС.

В целом на реализацию программы на период с 2009 по 2013 годы выделено 600 млн. евро для всех шести стран, которые подпадут под действие этой программы: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.