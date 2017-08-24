В США не исключают возможности предоставления Украине летального вооружения, но вопрос еще не решен - Госдеп

В США пока не приняли официального решения относительно предоставления Украине летального вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, говорится на сайте Госдепа.

При этом Науэрт все же подчеркнула, что Вашингтон не исключает возможности предоставления летальной оружия Украине.

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"Секретарь Маттис (министр обороны США Джеймс Маттис - ред.) сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, решение еще не приняли, но мы не будем отбрасывать такую возможность", - отметила Науэрт.

Как сообщал УНИАН ранее, в министерстве обороны и Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.

Согласно информации СМИ, речь идет прежде всего о противотанковых комплексах и других видах оборонительных вооружений для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Теперь план должен быть утвержден Белым домом.