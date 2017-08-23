Трамп поздравил Порошенко по случаю Дня независимости Украины
Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Украины стать действительно европейской страной, говорится в поздравлении Трампа.
Соединенные Штаты будут прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в поздравлении президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства.
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«Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной», - подчеркивается в поздравлении, переданном президенту Украины Петру Порошенко.
Трамп отдельно подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости - особый момент для празднования и ознаменования уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.