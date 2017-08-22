Украина вернет суверенитет над оккупированными Крымом и Донбассом - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина вернет суверенитет над временно оккупированными Крымом и Донбассом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в Изюме Харьковской области во время церемонии открытия после капитального ремонта моста через реку Северский Донец.

«Если два-год назад были еще дискуссии о проведении военного парада на Майдане Незалежности, сейчас вся страна гордится нашими Вооруженными силами, которые имеют наивысший уровень доверия. И я горжусь тем, что нам с вами удалось сделать за эти три года. Мы родили новую украинскую армию, новое украинское войско, новых украинских героев», - заявил президент.

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«Они будут отчитываться послезавтра перед украинским народом, каждого из нас будет переполнять чувство гордости и уверенности, что мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и над оккупированным Донбассом, и над аннексированным Крымом», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, он сейчас находится на автодороге М-03 Киев - Харьков - Должанский. «Киев, Харьков, Изюм - молодцы, но на 100%, я верю в это, мы будем праздновать завершение строительства нашей дороги в Должанском (населенный пункт в Луганской области с августа 2014 года временно контролируется террористами «ЛНР» - УНИАН)... Я уверен в том, что мы вернем Должанский, вернем Донбасс и восстановим дорогу Киев - Харьков - Должанский», - заявил президент.