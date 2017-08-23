Россия все же вторгнется в Украину, но не сейчас - журналист

Российская Федерация все же вторгнется в Украину, но не сейчас, не во время российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Такое предположение в интервью «Новому времени» высказал российский журналист, политический эмигрант Аркадий Бабченко.

Журналист считает, что РФ пойдет на такой шаг, когда в стране дойдет до реального обнищания народа.

«Я думаю, что Россия все же вторгнется в Украину, но не сейчас. Вот когда дойдет до реального обнищания российского народа и программ по типу "нефть в обмен на продовольствие", тогда война точно понадобится, и Украина - очевидная цель», - считает журналист.

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Он также заявил, что российско-украинская война закончится лишь тогда, когда Украина вернет все свои территории. Для этого у Киева, по мнению журналиста, есть как военные, так и невоенные ресурсы для возвращения оккупированных территорий Донбасса.

«... Россия даже сама готова отдать их. Однако у Украины нет ресурсов вернуть Крым. По собственной воле Россия не отдаст полуостров никогда», - считает Бабченко.

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Как сообщал УНИАН ранее, Российская Федерациябудет вынуждена вывести войска из оккупированного Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, комментируя встречу представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Грымчак заявил, что решение о выводе российских войск с Донбасса уже принято. Единственное, по словам чиновника, что сейчас обсуждается, это то, каким образом войска РФ уйдут с территории Донбасса.

Позже, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что переговоры спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова относительно Донбасса не привели к конкретным договоренностям. Поэтому говорить о выводе российских войск пока рано.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.