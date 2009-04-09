Ситуация в Молдове - тест для НАТО

Ситуация в Молдове является тестом, который должно пройти НАТО как организация, претендующая на политику ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ во время заседания круглого стола, который состоялся в Киеве.

“Революционеры, вышедшие на площадь в Кишиневе, использовали лозунг, который прямо касается интересов стран Альянса, в частности, относительно спекуляции на вопросе румынизации (Румыния является членом НАТО с 2004 года – УНИАН)”, - сказал политолог.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, сегодня Румыния становится если не прямым, то, по крайней мере, опосредствованным участником конфликта в Молдове, поскольку воспринимается как один из авторитетов в этой ситуации.

По словам эксперта, страны НАТО должны высказать свою позицию по поводу ситуации в Молдове, ведь речь идет о таких вопросах, как суверенитет государства, вмешательство или невмешательство во внутренние дела, поддержка или неподдержка тех или других сторон конфликта.

“Я думаю, что этот тест будет более важным и серьезным сигналом, чем некоторые другие актуальные сегодня вызовы”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, в соответствии с которыми Коммунистическая партия, возглавляемая Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, получила 50% голосов.

Ряд митингующих, кроме отмены результатов выборов, требовали присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников акций протеста.