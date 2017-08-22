Освобождение заложников и акцент на безопасности: Климкин анонсировал телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

14:24, 22 августа 2017
Политика
667 0

Во время телефонного разговора лидеры "нормандской четверки" обсудят освобождение заложников.

Климкин заявил, что разговор будет с акцентом на безопасность / фото: УНИАН

В ближайшее время состоится разговор лидеров стран "нормандского формата" - Украины Петра Порошенко, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В ближайшее время планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора будет, в том числе, в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников с особым акцентом на безопасность", - заявил он.

Климкин также отметил, что персональная встреча лидеров государств имеет смысл, когда можно надеяться на реальный результат.

"Что касается личной персональной встречи - пока этот вопрос обсуждается и, конечно, мы придем к этому только тогда, когда будем иметь комплексное видение, каким образом продвигаться дальше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоялся 24 июля. Сообщалось, что по итогам этого разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Климкин#безопасность#нормандский формат#освобождение заложников#Лидеры Нормандской четверки