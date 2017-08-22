Освобождение заложников и акцент на безопасности: Климкин анонсировал телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

В ближайшее время состоится разговор лидеров стран "нормандского формата" - Украины Петра Порошенко, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В ближайшее время планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора будет, в том числе, в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников с особым акцентом на безопасность", - заявил он.

Климкин также отметил, что персональная встреча лидеров государств имеет смысл, когда можно надеяться на реальный результат.

"Что касается личной персональной встречи - пока этот вопрос обсуждается и, конечно, мы придем к этому только тогда, когда будем иметь комплексное видение, каким образом продвигаться дальше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоялся 24 июля. Сообщалось, что по итогам этого разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств.