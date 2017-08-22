Порошенко назначил ответственного за защиту национальной государственности
Порошенко назначил Даниила Доценко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Президент Украины Петр Порошенко уволил Даниила Доценко с должности начальника Управления Службы безопасности в Херсонской области и назначил его начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
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«Уволить Доценко Даниила Игоревича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области», - говорится в документе №226/2017.
«Назначить Доценко Даниила Игоревича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», - говорится в указе №228/2017.
Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко.