Порошенко осуществил кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко.

Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе № 180/2017 "Об увольнении Михаила Глуговского с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины".

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В подписанном президентом указе № 182/2017 речь идет о назначении Кононенко заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Перед этим президент указом № 181/2017 уволил Кононенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.