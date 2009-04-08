Криль рассказал, на чью поддержку рассчитывает Единый центр
Политик об успехах партии
Лидер партии «Единый центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что его партия рассчитывает на поддержку только украинского народа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, И.КРИЛЬ, отвечая на вопрос журналистов относительно сообщений в СМИ по поводу того, что Президент больше не собирается поддерживать «Единый центр», сказал: “Я никогда не слышал публичных заявлений Виктора ЮЩЕНКО о его личной поддержке «Единого центра».
«Единый центр» является самодостаточной политической силой. Об этом свидетельствуют выборы в Тернопольской области, где наша политическая сила получила более 14% поддержки избирателей, а также выборы местных председателей, где кандидаты от партии победили в 15 населенных пунктах. А это вдвое больше, чем такие политические силы, как Партия регионов и БЮТ», - отметил И.КРИЛЬ.
«Единственный, на чью поддержку рассчитывает «Единый центр», – это украинский народ», – подчеркнул лидер партии.