Криль рассказал, на чью поддержку рассчитывает Единый центр

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что его партия рассчитывает на поддержку только украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, И.КРИЛЬ, отвечая на вопрос журналистов относительно сообщений в СМИ по поводу того, что Президент больше не собирается поддерживать «Единый центр», сказал: “Я никогда не слышал публичных заявлений Виктора ЮЩЕНКО о его личной поддержке «Единого центра».

«Единый центр» является самодостаточной политической силой. Об этом свидетельствуют выборы в Тернопольской области, где наша политическая сила получила более 14% поддержки избирателей, а также выборы местных председателей, где кандидаты от партии победили в 15 населенных пунктах. А это вдвое больше, чем такие политические силы, как Партия регионов и БЮТ», - отметил И.КРИЛЬ.

«Единственный, на чью поддержку рассчитывает «Единый центр», – это украинский народ», – подчеркнул лидер партии.