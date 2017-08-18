В посольстве США поддержали украинское расследование заявлений о якобы поставках ракетных двигателей КНДР

В посольстве Соединенных Штатов Америки приветствовали профессиональный подход Украины к расследованию заявлений о якобы поставках ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

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"Мы приветствуем тщательный профессиональный и основательный подход украинского правительства к расследованию этого дела", - сообщили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование в отношении информации, распространенной американским изданием New York Times о якобы поставках Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП «Южмаш» и КБ «Южное», провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", - отметил Порошенко.

По мнению президента, расследование позволит опровергнуть предположение об "украинском следе".

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об «украинском следе» в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого необоснованного фейка", - написал глава государства.

По словам Порошенко, Украина добросовестно соблюдает международный режим нераспространения.

"Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили бы поставить под сомнение нашу приверженность международным обязательствам", - подчеркнул он.