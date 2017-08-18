ООН изучит возможный факт поставки украинских ракетных двигателей в КНДР - эксперт SIPRI

Старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Виземан ответил на вопрос относительно ракетных двигателей советского образца, которые, по экспертным оценкам, могли быть сделаны согласно с украденными технологиями или попасть в Северную Корею из России или Украины, как пишет Deutsche Welle.

Эксперт уверен, что ООН будет расследовать эту ситуацию.

"Конечно, ООН не будет расследовать, поскольку после введения санкций в отношении КНДР в ООН была создана группа экспертов, которая имеет мандат на то, чтобы проверять, соблюдают ли санкции. И если существуют обвинения, что санкции нарушаются, то расследовать такие случаи - это их обязанность. Они могут поехать в страны, которые фигурируют в этих обвинениях, и требовать от них помощи. Это их задача - проверить правдивость таких обвинений. И если это является правдой - тогда выяснить, каким образом это стало возможным и каким образом это предотвратить. В итоге мы бы все хотели видеть заключение соответствующей группы экспертов ООН, которое, я уверен, будет представлено", - заявил Виземан.

Также он рассказал, что будет в случае, если выяснится, что в КНДР действительно каким-то образом попали ракетные двигатели украинского или российского происхождения.

"Все зависит от того, каким путем оборудование попало в КНДР, если оно туда действительно попало из этих стран. Возможен вариант, когда другие страны придут к выводу, что, например, Украина имеет определенные проблемы, и в этом нет вины правительства. Например, что существует проблема с контролем над экспортом, которую можно решить предоставлением поддержки Киеву, в виде оборудования, денежных средств, обучения персонала, увеличения международного сотрудничества. И это было бы позитивной вещью", - отмечает эксперт.

Однако он не исключает возможности наложения санкций на одну из стран.

"Может быть выяснено, что украинцы или русские каким-то образом или связанные с торговлей с КНДР, или пытаются ее скрыть. И тогда возможны санкции против страны, которая нарушает правила или не помогает в расследовании. Но все это зависит от результатов расследования. Однако, если выяснится, что состоялась продажа через "черный рынок", который стал следствием недостаточного контроля над экспортом, в таком случае, по моему мнению, более вероятной является международная помощь", - подытожил Виземан.