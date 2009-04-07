Литвин за ликвидацию госадминистраций
20:11, 07 апреля 2009Политика
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Местная власть должна быть выборной
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает необходимым ликвидировать районные и областные государственные администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе поездки в Полтаве.
«Сегодня надо принять решение - ликвидировать районные и облгосадминистрации, чтобы люди избирали депутатов в округах», - заявил В.ЛИТВИН.
По его словам, избранные народом руководители должны сформировать исполкомы
«Тогда не будет сведения счетов. Ведь сегодня отсутствие эффективности власти приводит к тому, что люди не знают, к кому обратиться», - заявил В.ЛИТВИН.
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