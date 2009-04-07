Литвин за ликвидацию госадминистраций

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает необходимым ликвидировать районные и областные государственные администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе поездки в Полтаве.

«Сегодня надо принять решение - ликвидировать районные и облгосадминистрации, чтобы люди избирали депутатов в округах», - заявил В.ЛИТВИН.

По его словам, избранные народом руководители должны сформировать исполкомы

«Тогда не будет сведения счетов. Ведь сегодня отсутствие эффективности власти приводит к тому, что люди не знают, к кому обратиться», - заявил В.ЛИТВИН.