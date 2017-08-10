Сытник заявил, что ему стыдно за эпопею с избранием аудитора от Совета НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что ему стыдно за процесс избрания Верховной Радой своего представителя в независимую комиссию по аудиту НАБУ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Я испытываю не столько давление, сколько стыд за этот процесс, происходящий в парламенте по этому поводу. Надеюсь, что все-таки решение аудиторской комиссии, какое бы оно ни было, положительное или отрицательное, будет иметь какую-то легитимность и доверие со стороны и общества, и партнеров», - заявил он.

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«Мне это напоминает какой-то сериал. Человек не может объяснить, откуда взялся, но уже готов проверять, давать свои выводы. Я думаю, что осенью ситуация немного изменится и все-таки будет сформирована эта комиссия», - добавил Сытник.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, однако депутаты не пришли к согласию по кандидатуре на эту должность.

21 марта ВР опять не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции «Народный фронт» и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента.

12 июля комитет рекомендовал парламенту выбрать аудитора НАБУ из четырех кандидатур: гражданки США, украинки по происхождению, адвоката Марты Борщ; испанского прокурора Карлоса Кастресана; профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александры Яновской и заслуженного юриста, адвоката, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко.

13 июля в ВР по результатам предыдущих голосований для окончательного утверждения на голосование была вынесена кандидатура Яновской, но депутаты снова не смогли назначить аудитора НАБУ от парламента ( «за» проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале).

Аудитором НАБУ от правительства избран доктор юридических наук, глава делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский.