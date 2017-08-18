Никакого вмешательства в работу НАБУ со стороны западных структур нет – Сытник
16:16, 18 августа 2017Политика
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Однако. по его словам, существует концептуальная поддержка работы учреждения.
Сытник прокомментировал заявления о вмешательстве западных структур в работу НАБУ / фото: УНИАН
Никакого вмешательства в работу НАБУ со стороны западных структур нет. Об этом в интервью газете «День» заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
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«Никакого вмешательства в работу НАБУ, в частности в конкретные финальные производства, со стороны западных структур нет. Это — манипуляция. Существует концептуальная поддержка нашей институции. Вообще нет какого-либо вмешательства в деятельность НАБУ, поэтому, наверное, и существует такое сопротивление работе Бюро», - сказал он.
Ранее в НАБУ сообщили, что антикоррупционный суд в Украине может заработать до лета 2018 года.
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