В Харькове установили памятник легендарному атаману Запорожского войска Ивану Сирко (фото)

В Харькове установили памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, памятник кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко установили сегодня, 18 августа, на Бурсацком спуске, над входом на станцию метро «Исторический музей».

По словам соавтора проекта, скульптора Александра Ридного, высота постамента - 1,7 м, скульптуры - 5,1 м. Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода со станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете.

«В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом - первым гербом Харькова. То есть, внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность», - сказал скульптор.

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Ридный напомнил, что идея установить в Харькове памятник Ивану Сирко принадлежала председателю Харьковской областной организации Всеукраинского союза краеведов Ивану Саратову, которые долгие годы занимался изучением жизни атамана. Отливать фигуру начали еще в 2011 году, таким образом, на реализацию проекта потребовалось около шести лет.

Справка УНИАН. Иван Сирко (1605 (1610) - 1680) - кошевой атаман Запорожской Сечи, полковник. В должности атамана участвовал в 54 битвах, при этом ни разу не проиграл. По одной из легенд, был родом из Мерефы (Харьковский район).

Как сообщал УНИАН, минувшей осенью в Харьковской области открыли памятник гетману Ивану Мазепе по случаю 330-летия избрания его гетманом Войска Запорожского.