Черновецкий будет долечиваться еще три недели

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не смог 6 апреля выйти на работу из отпуска в связи с необходимостью продолжения курса лечения и реабилитации осложнений, возникшие из-за перенесенной им “на ногах” болезни воспаления легких.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На время отсутствия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обязанности председателя КГГА будет продолжать исполнять его первый заместитель Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

В пресс-службе КГГА отметили, что соответствующего распоряжения о продлении отпуска мэра к ним не поступало. В то же время, по их информации, есть заключения врачей, согласно которым Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ необходимо продолжить лечение.

“По оценкам врачей, продолжительность соответствующего реабилитационно-лечебного курса может составлять до трех недель”, - сообщила руководитель пресс-службы мэрии, пресс-секретарь городского председателя Оксана МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с 19 февраля по 21 марта находился в ежегодном отпуске.

23 февраля СМИ сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море, в одной из элитных гостиниц. В пресс-службе КГГА заверили, что мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится на лечении в зарубежной клинике, поскольку врачи установили ему предварительный диагноз – «воспаление легких».

10 марта “в связи с производственной необходимостью” Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск.

26 марта мэр заявил СМИ, что собирается подлечиться, и для этого планирует снова посетить Израиль. «У меня очень большие проблемы со здоровьем. В ближайшее время я отправлюсь снова на Святую землю, ведь я плохо себя чувствую. Я должен успокоиться, обо всем подумать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На следующий день А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ушел в отпуск с 27 марта по 6 апреля.